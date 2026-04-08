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Pavard ora è un rebus per l’Inter: riscatto in bilico, ballano tanti soldi© EPA

Pavard ora è un rebus per l’Inter: riscatto in bilico, ballano tanti soldi

Il Marsiglia potrebbe bussare per chiedere uno sconto per il difensore centrale, in prestito con opzione in Francia
Daniele Vitiello
2 min
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Milano - Tra i vari rebus da sciogliere a fine stagione per l’Inter ci sarà anche il futuro di Benjamin Pavard. Il difensore francese, volato a Marsiglia l’estate scorsa con la formula del prestito con diritto di riscatto, non ha pienamente convinto, per cui bisognerà capire quali saranno le intenzioni del club transalpino. Quelle dell’Inter sembrano piuttosto chiare: la dirigenza, con Chivu che risulta abbastanza allineato, crede che l’avventura nerazzurra del ragazzo non possa vivere una seconda fase. Marotta e Ausilio ad agosto provarono in tutti i modi a inserire nell’accordo con il Marsiglia una o più clausole per far scattare l’obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma la corsa contro il tempo portò poi ad accettare soltanto l’opzione, fissata a 15 milioni di euro. Un gruzzoletto, tra l’altro, che il club nerazzurro ha intenzione di investire sul cartellino di Akanji, da riscattare a giugno prossimo dal Manchester City. 

Sconto per Pavard

Non è escluso che i francesi decidano di bussare alla porta di viale della Liberazione per chiedere magari uno sconto, considerando il rendimento non proprio esaltante dell’ex Bayern Monaco. Nell’ultimo turno di campionato, contro il Monaco, Pavard si è reso nuovamente protagonista di un errore: con un rinvio sbilenco ha innescato Balogun, abile poi a mettere la firma sulla gara con un delizioso pallonetto. Nonostante gli alti e bassi, però, Pavard continua a godere di una continuità importante, al contrario di quanto si possa immaginare. Nelle ultime dieci, ad esempio, è rimasto in panchina appena due volte e altre due è subentrato. Per il resto ha giocato sempre titolare, collezionando cinque presenze da 90': l’Inter spera che tra lui e il nuovo allenatore Habib Beye possa scoccare la scintilla.  

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