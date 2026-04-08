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Oaktree pronto a programmare la nuova stagione dell’Inter: si decide anche il mercato

Non solo le trattative future, ma anche il ritiro e le amichevoli
Pietro Guadagno
1 min
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MILANO – Aprile è cominciato, e, come previsto, sono iniziati anche gli incontri di Oaktree con i rappresentanti delle varie aree del club nerazzurro. Un appuntamento abituale per programmare la prossima stagione, non solo dal punto di vista sportivo. Verrà affrontato anche il mercato: non tanto per stabilire obiettivi, ma più che altro per delineare linee guida, budget e priorità, rinnovi compresi. C’è anche da finalizzare l’organizzazione dell’estate, visto che l’Inter tornerà a viaggiare: preparazione in Germania e poi doppia tournée in Australia (amichevoli con Juve e Milan) e a Hong Kong (sfida con il Chelsea). 

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