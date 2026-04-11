Dumfries e l'addio in estate all'Inter, lui risponde così: "Adesso non penso..."

MILANO - Denzel Dumfries rimane proiettato sul presente. Almeno per ora, considerando la posta così alta nel piatto nerazzurro. «Non penso a cosa accadrà in estate», ha detto l'olandese in una intervista concessa ieri a Sky. «Siamo alla fine della stagione, è un periodo molto molto importante per noi. Io guardo solo alle prossime partite».

Il futuro e i trofei

In palio c'è anche per lui la possibilità di conquistare altri due titoli con questa maglia: «Sono molto contento all’Inter, qua c’è la mia famiglia e nella mia testa c’è solo il pensiero a vincere questi trofei». Per farlo bisognerà mantenere la giusta continuità e tenere così a debita distanza il Napoli, a partire da questo turno di campionato: «A Como la cosa più importante è vincere e giocare bene. Non guardo alle altre squadre, ma solo all'Inter», il messaggio di Dumfries.