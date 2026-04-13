Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 13 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La superiorità dell'Inter

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
2 min
TagsInterChivu
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Ci sono 27 gol tra l’Inter e il Napoli, 28 tra l’Inter e il Milan, 19 tra l’Inter e il Como, 20 tra l’Inter e la Juve, 30 tra l’Inter e la Roma. Siamo assai prossimi a un gol a partita e non dimentico che in ben sei occasioni Chivu ha dovuto rinunciare a Lautaro che del campionato è il miglior realizzatore.

È l’attacco, ci sono i gol segnati, peraltro molto ben distribuiti, all’origine dei punti di differenza: legittimano uno scudetto ormai preso. E c’è anche una buona difesa, certo, e così la superiorità risulta indiscutibile: soltanto il Napoli, se non fosse stato devastato per mesi dagli infortuni, avrebbe potuto contrastare la squadra leader.

Le altre candidature avanzate dai soliti ignoti (è una crasi, poi ve la spiego) solo per sostenere battaglie personali e alimentare stupide antipatie da click & money avevano - e conservano - il peso e il valore dell’aria fritta.

All’Inter manca davvero poco per ottenere la certezza aritmetica, perciò le prossime sei giornate vivranno esclusivamente della corsa ai posti Champions e del tentativo, in basso, di evitare la terz’ultima posizione.

Dall’Inter il Como ha subìto 8 reti nelle due sfide, ma questo dato non può modificare il giudizio sull’alta qualità del calcio offerto dalla squadra di Fabregas. Quando hai gente da gol tutto è possibile: il Como ha preso a lungo a pallate l’Inter fino a quando Thuram e Dumfries...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Chivu e la frecciata sulla percentuale scudettoL'Inter vince a Como in rimonta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS