Lautaro e Bisseck infortunati, Sucic e Akanji indisponibili: Chivu scioglie i nodi per Inter-Cagliari
MILANO - Giorno di riposo ieri per la truppa nerazzurra, che, dopo il lavoro defaticante di lunedì, si ritroverà oggi alla Pinetina per iniziare la preprazione in vista del match con il Cagliari di venerdì sera. Il centro sportivo nerazzurro, comunque, non è rimasto “disabitato”. Sia Lautaro sia Bisseck, gli unici infortunati, erano presenti e hanno proseguito i rispettivi programmi di recupero.
Gli assenti con il Cagliari
L’argentino punta a tornare per la sfida in casa del Torino del 26 aprile. Il tedesco, invece, sarà valutato oggi, con un piccolo margine di essere convocato per il Cagliari anche se è difficile. L’altro sicuro assente è Sucic, squalificato per aver raggiunto la quinta ammonizione in campionato. Nel frattempo è entrato in diffida Akanji.