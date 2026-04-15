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Lautaro e Bisseck infortunati, Sucic e Akanji indisponibili: Chivu scioglie i nodi per Inter-Cagliari 

L'argentino e il tedesco salteranno la partita con i sardi: tutti i problemi di formazione dei nerazzurri in vista del prossimo match
Pietro Guadagno
1 min
TagsLautarobisseck
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MILANO - Giorno di riposo ieri per la truppa nerazzurra, che, dopo il lavoro defaticante di lunedì, si ritroverà oggi alla Pinetina per iniziare la preprazione in vista del match con il Cagliari di venerdì sera. Il centro sportivo nerazzurro, comunque, non è rimasto “disabitato”. Sia Lautaro sia Bisseck, gli unici infortunati, erano presenti e hanno proseguito i rispettivi programmi di recupero.

Gli assenti con il Cagliari

L’argentino punta a tornare per la sfida in casa del Torino del 26 aprile. Il tedesco, invece, sarà valutato oggi, con un piccolo margine di essere convocato per il Cagliari anche se è difficile. L’altro sicuro assente è Sucic, squalificato per aver raggiunto la quinta ammonizione in campionato. Nel frattempo è entrato in diffida Akanji. 

 

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