Lautaro e Bisseck infortunati, Sucic e Akanji indisponibili: Chivu scioglie i nodi per Inter-Cagliari 

MILANO - Giorno di riposo ieri per la truppa nerazzurra, che, dopo il lavoro defaticante di lunedì, si ritroverà oggi alla Pinetina per iniziare la preprazione in vista del match con il Cagliari di venerdì sera. Il centro sportivo nerazzurro, comunque, non è rimasto “disabitato”. Sia Lautaro sia Bisseck, gli unici infortunati, erano presenti e hanno proseguito i rispettivi programmi di recupero.