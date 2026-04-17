Carlos Augusto e il rinnovo “sospeso” con l’Inter: il retroscena sulle gerarchie di Chivu

Il dribbling non sarà la sua dote migliore in campo, ma davanti ai microfoni se l’è cavata con discreta abilità. Carlos Augusto domenica sera a Como è stato stuzzicato anche sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 di cui si sta parlando abbastanza nelle ultime settimane. Il brasiliano non ha negato che il suo entourage e la dirigenza nerazzurra si siano già confrontati sul tema, ma interrogato sulla sua volontà, ha preferito spostare il focus sul campo . Legittimo, considerando che per quanto vicino si possa considerare per l’ Inter l’obiettivo scudetto, nulla è ancora fatto.

Il futuro di Carlos Augusto

Priorità dunque a ciò che è ancora in palio per i nerazzurri, prima di concentrarsi sul futuro. Fatto sta però che un suo intervento avrebbe potuto sicuramente agevolare i dialoghi fra le parti alla ricerca della fumata bianca. L’ex Monza rimane in posizione d’attesa. L’affare al momento è in standby. Carlos Augusto gradirebbe una considerazione che l’Inter, pur apprezzando tanto il suo contributo, almeno fino a quando ci saranno Bastoni e Dimarco in rosa non potrà ovviamente garantirgli. Le gerarchie sono chiare ed evidenti. Il suo procuratore sa bene che il ragazzo vorrebbe giocare di più e ha cominciato il giro d’orizzonti alla ricerca di un’alternativa. La sensazione dunque è che la questione economica, per quanto ci sia comunque distanza rispetto ai circa 3 milioni offerti, abbia un peso secondario. Resta da capire chi eventualmente potrà offrirgli una prospettiva migliore. La Roma è sicuramente un club interessato, ma senza Champions perderebbe peso attrattivo.