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Carlos Augusto e il rinnovo “sospeso” con l’Inter: il retroscena sulle gerarchie di Chivu

Il futuro dell'esterno, in scadenza nel 2028, è sotto osservazione: tutto al momento in standby
Daniele Vitiello
2 min
TagsInterCarlos Augusto
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Il dribbling non sarà la sua dote migliore in campo, ma davanti ai microfoni se l’è cavata con discreta abilità. Carlos Augusto domenica sera a Como è stato stuzzicato anche sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 di cui si sta parlando abbastanza nelle ultime settimane. Il brasiliano non ha negato che il suo entourage e la dirigenza nerazzurra si siano già confrontati sul tema, ma interrogato sulla sua volontà, ha preferito spostare il focus sul campo. Legittimo, considerando che per quanto vicino si possa considerare per l’Inter l’obiettivo scudetto, nulla è ancora fatto.

 

 

Il futuro di Carlos Augusto

Priorità dunque a ciò che è ancora in palio per i nerazzurri, prima di concentrarsi sul futuro. Fatto sta però che un suo intervento avrebbe potuto sicuramente agevolare i dialoghi fra le parti alla ricerca della fumata bianca. L’ex Monza rimane in posizione d’attesa. L’affare al momento è in standby. Carlos Augusto gradirebbe una considerazione che l’Inter, pur apprezzando tanto il suo contributo, almeno fino a quando ci saranno Bastoni e Dimarco in rosa non potrà ovviamente garantirgli. Le gerarchie sono chiare ed evidenti. Il suo procuratore sa bene che il ragazzo vorrebbe giocare di più e ha cominciato il giro d’orizzonti alla ricerca di un’alternativa. La sensazione dunque è che la questione economica, per quanto ci sia comunque distanza rispetto ai circa 3 milioni offerti, abbia un peso secondario. Resta da capire chi eventualmente potrà offrirgli una prospettiva migliore. La Roma è sicuramente un club interessato, ma senza Champions perderebbe peso attrattivo.

 

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