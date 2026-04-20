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Zanetti e la bellissima frase su Chivu: “Fratello di Triplete, non è finita qui” 

L'ex capitano elogia l'attuale tecnico nerazzurro, dopo il successo con il Cagliari
Daniele Vitiello
2 min
TagsInterChivuZanetti
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MILANO - Javier Zanetti si è schierato dal primo giorno al fianco di Cristian Chivu. «Un fratello della squadra del Triplete», lo ha definito ieri a margine della dodicesima edizione del Trofeo Pupi, organizzato dalla fondazione del vicepresidente nerazzurro, da sempre impegnata nel sociale anche grazie all’aiuto di tanti ex calciatori, tra cui Cambiasso, Paletta, Biglia, Di Napoli, Beppe Signori e altri che con piacere partecipano alle tante manifestazioni e attività.

Zanetti e l'elogio a Chivu

L’argentino, vice presidente del club nerazzurro, ha sottolineato l’ottimo lavoro sulla panchina dell’Inter del suo ex compagno di squadra: «Sono felicissimo di quello che sta facendo. I ragazzi si sono messi a sua disposizione e lui sta trasferendo la sua intelligenza, la passione e il senso di appartenenza nei confronti dei nostri colori che è massimo. Per lo scudetto sappiamo che manca l’ultimo passo, siamo a buon punto. Vogliamo però anche conquistare la Coppa Italia, contro il Como abbiamo la possibilità di raggiungere la finale dell’altro trofeo in palio», ha detto. Per Cristian Chivu provare a imporsi in un grande club, in cui era già stato tanti anni da calciatore e allenatore delle giovanili, ha garantito uno stimolo ulteriore in questa stagione, la prima per lui alla guida della prima squadra dopo essere passato per 13 panchine in Serie A a Parma. Conoscere l’Inter lo ha aiutato nei confronti dello spogliatoio e nel rapporto con una realtà che da sempre ha considerato la sua seconda famiglia. E riportarlo a casa si è rivelata una ricetta vincente.

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