Zanetti e la bellissima frase su Chivu: “Fratello di Triplete, non è finita qui” 

Zanetti e l'elogio a Chivu

L’argentino, vice presidente del club nerazzurro, ha sottolineato l’ottimo lavoro sulla panchina dell’Inter del suo ex compagno di squadra: «Sono felicissimo di quello che sta facendo. I ragazzi si sono messi a sua disposizione e lui sta trasferendo la sua intelligenza, la passione e il senso di appartenenza nei confronti dei nostri colori che è massimo. Per lo scudetto sappiamo che manca l’ultimo passo, siamo a buon punto. Vogliamo però anche conquistare la Coppa Italia, contro il Como abbiamo la possibilità di raggiungere la finale dell’altro trofeo in palio», ha detto. Per Cristian Chivu provare a imporsi in un grande club, in cui era già stato tanti anni da calciatore e allenatore delle giovanili, ha garantito uno stimolo ulteriore in questa stagione, la prima per lui alla guida della prima squadra dopo essere passato per 13 panchine in Serie A a Parma. Conoscere l’Inter lo ha aiutato nei confronti dello spogliatoio e nel rapporto con una realtà che da sempre ha considerato la sua seconda famiglia. E riportarlo a casa si è rivelata una ricetta vincente.