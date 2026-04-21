Il pronostico misterioso

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La caccia è aperta. Cristian Chivu non ha fatto nomi, ma parafrasando Alessandro Bergonzoni «L’esperto è in pericolo? No, l’esperto è il pericolo». Appunto. Sotto, dunque, con i Ros, con i Ris, con i plastici, con i dibattiti criminali e criminologi. «Per qualcuno eravamo soltanto da ottavo posto». È questa la frase del Reverendo romeno che ha scosso la vigilia di Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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