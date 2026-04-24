Muharemovic all’Inter: la svolta è vicina, ecco cosa manca

MILANO - Inter-Muharemovic avanti tutta . I colloqui tra il club nerazzurro e i rappresentanti del difensore bosniaco, infatti, erano già molto avanzati. Nelle ultime ore, però, è stata trovata anche un’intesa di massima sul contratto che andrebbe a firmare qualora l’operazione andasse in porto. Si tratta di un quinquennale, parametrato con il profilo del centrale del Sassuolo, ovvero un classe 2003, reduce dalla prima importante stagione in Serie A, dopo un’annata di apprendistato tra i cadetti, sempre tra i neroverdi. Ma l’aspetto più importante è che il club nerazzurro si sia guadagnato un significativo vantaggio sulla concorrenza, quella estera e della Premier in particolare. Muharemovic, dunque, ha dato la sua preferenza alla squadra di Chivu e ora si tratta di raggiungere anche l’accordo con il Sassuolo.

Cifre e condizioni per Muharemovic

Le società, giusto per essere chiari, hanno già parlato. Del resto, i rapporti tra Marotta e l’ad neroverde Carnevali sono ottimi. E gli affari sull’asse Milano-Sassuolo, in questi anni, non sono mancati. Al momento, si ragiona su una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Ovvero il limite standard fissato da Oaktree per le operazioni in entrata. Evidentemente, si deve lavorare sulla formula e sulla possibilità di inserire una contropartita tecnica che faccia il percorso inverso sulla via Emilia. In viale Liberazione si punta su un prestito oneroso con riscatto condizionato. E in neroverde verrebbe girato un giovane, acquistato direttamente dal Sassuolo.

La metà per la Juve

In questo modo verrebbe anche rinviato di una stagione il “pagamento” destinato alla Juventus. Già perché, un anno fa, quando il club bianconero ha ceduto Muharemovic al Sassuolo ha mantenuto il 50% sulla rivendita. Significa che la metà di quanto ricavato dalla cessione del difensore finirà comunque a Torino. Peraltro, proprio nell’ottica di sfruttare questo vantaggio, la stessa Juventus aveva pensato di riprendersi Muharemovic. Questi, però, è rimasto piuttosto freddo rispetto alla prospettiva di un ritorno in bianconero. All’epoca, infatti, si era sentito scaricato, o quantomeno snobbato. Anche questo “sentimento” lo ha spinto ad ascoltare più favorevolmente le sirene interiste.

Non finisce qui

A meno di sorprese, Muharemovic sarà il primo rinforzo per il reparto arretrato di Chivu. E tutto lascia credere che non sarà l’ultimo. Nella prossima stagione non ci sarà più Acerbi, a cui non verrà rinnovato il contratto. Probabile anche l’addio di De Vrij, di 4 anni più giovane rispetto al compagno di reparto, a meno che l’olandese non accetti un rinnovo a cifre più che dimezzate. Da capire poi il destino di Pavard, che il Marsiglia non sembra intenzionato a riscattare, ma che, in ogni caso, non resterà nerazzurro. Già, ma allora chi altro potrebbe arrivare? Attenzione a Leoni, la cui avventura a Liverpool si è arenata a presto a causa della rottura di un crociato. L’Inter sarebbe interessata ad occuparsi del suo rilancio: ovviamente con un prestito con diritto di riscatto. Cosa ne diranno i Reds?