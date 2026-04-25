Nicola Berti e la battuta al suo matrimonio che esalta i tifosi dell'Inter: "Meglio sconfitto che..."

Nicola Berti e il matrimonio con Hayet

Non erano presenti gli ex compagni, nemmeno Aldo Serena, unico a essere stato invitato. "Mi ha tirato un bidone, non è venuto perché era impegnato con Sky. Me la lego al dito" ha raccontato poi scherzando Berti in un'intervista al 'Corriere della Sera', spiegando anche che la coppia sostiturà le classiche fedi con dei tatuaggi: "Sul suo anulare la B, sul mio la H, è decisamente più figo".

La battuta che esalta i tifosi

Inevitabile un ricordo dei suoi tempi nerazzurri, con una battuta che esalta i tifosi: "Dopo un derby avevo detto: meglio sconfitti che milanisti. Lo ripeterei altre cento volte" ha ribadito Berti che con la maglia dell'Inter ha giocato 312 partite (con 41 gol segnati) e vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e due volte la Coppa Uefa. Sono invece 39 i gettoni in Nazionale, con 3 reti a corredo e due podi ai Mondiali (terzo posto a Italia '90 e secondo posto a Usa '94).