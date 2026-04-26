Inter campione d'Italia se...: Scudetto a 4 punti, può arrivare sabato
All’Inter mancano 4 punti per la certezza arimetica dello scudetto. C’è tuttavia la possibilità che l’Inter possa vincere il titolo già sabato sera senza giocare: la condizione necessaria (ma non sufficiente) è che il Milan non batta la Juve questa sera e che intanto l’Inter faccia almeno un punto a Torino.
Tutte le possibili combinazioni
• Se il Milan pareggiasse con la Juve, virtualmente potrebbe ancora arrivare a 79 punti: l’Inter sarebbe campione sabato soltanto battendo oggi il Toro (andrebbe a 81 punti) con il Napoli non vincente a Como il 2 aprile (Conte al massimo a 79 punti).
• Se il Milan dovesse perdere contro la Juve (arriverebbe al massimo a 78 punti), due scenari: Inter vincente a Torino e Napoli non vincente a Como sabato; pareggio dell’Inter a Torino e Napoli ko a Como sabato.