L'Inter può vincere lo Scudetto senza giocare: tutte le combinazioni per la certezza aritmetica

Dopo il pareggio di Torino, all’ Inter mancano 3 punti per la certezza aritmetica dello scudetto: battendo il Parma domenica sera a San Siro, i nerazzurri sarebbero campioni con 3 giornate d’anticipo a prescindere dai risultati delle altre.

Inter, gli scenari per lo scudetto

Ad ogni modo, l’Inter sarà campione domenica in caso di vittoria; oppure in caso di pareggio in caso di mancato successo del Napoli sabato sera a Como. C’è una possibilità che l’Inter possa essere campione domenica sera prima ancora di scendere in campo con il Parma (e dunque anche perdendo): può succedere se il Napoli sabato perderà a Como e il Milan domenica alle 15 non batterà il Sassuolo.