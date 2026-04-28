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martedì 28 aprile 2026
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L'Inter può vincere lo Scudetto senza giocare: tutte le combinazioni per la certezza aritmetica© LAPRESSE

L'Inter può vincere lo Scudetto senza giocare: tutte le combinazioni per la certezza aritmetica

La vittoria del campionato si avvicina sempre di più per la squadra di Chivu: cosa manca per festeggiare
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TagsInterScudetto
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Dopo il pareggio di Torino, all’Inter mancano 3 punti per la certezza aritmetica dello scudetto: battendo il Parma domenica sera a San Siro, i nerazzurri sarebbero campioni con 3 giornate d’anticipo a prescindere dai risultati delle altre.

Inter, gli scenari per lo scudetto

Ad ogni modo, l’Inter sarà campione domenica in caso di vittoria; oppure in caso di pareggio in caso di mancato successo del Napoli sabato sera a Como. C’è una possibilità che l’Inter possa essere campione domenica sera prima ancora di scendere in campo con il Parma (e dunque anche perdendo): può succedere se il Napoli sabato perderà a Como e il Milan domenica alle 15 non batterà il Sassuolo.

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