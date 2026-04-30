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Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la coppia più forte della Serie A: il dato sui gol dell’Inter

Il tandem offensivo nerazzurro, a pieno regime, si conferma letale in zona realizzativa: i numeri non mentono
Daniele Vitiello
2 min
TagsLautaro MartinezMarcus ThuramInter
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MILANO - E pensare che per mesi non hanno potuto giocare insieme. La miglior coppia gol del campionato si è ritrovata divisa per diverso tempo, per questioni di natura fisica. Ma Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono comunque il tandem più prolifico della Serie A.

 

Lautaro-Thuram, la coppia d'attacco più forte della Serie A

I due hanno messo insieme 28 reti, facendo le fortune di Cristian Chivu: 16 quelle segnate dall’argentino, 12 invece dal francese, che occupa la seconda posizione nella classifica marcatori, insieme a Nico Paz e Douvikas, proprio alle spalle del Toro. I due del Como sono la seconda miglior coppia d’attacco d’Italia. Sono fermi a quota 24, ma dovranno impegnarsi per evitare che il distacco aumenti in questo finale di stagione. Per il semplice fatto che l’infortunio del numero 10 nerazzurro è ormai alle spalle e che quindi tornerà alla carica già dal prossimo turno di campionato. Thuram in assenza del suo partner ha trascinato l’Inter a suon di gol: sono addirittura cinque nelle ultime quattro gare di Serie A. 

 

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