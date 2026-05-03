Inter, il mercato che verrà da Nico Paz a Palestra e Koné

Torna lo scudetto sulle maglie nerazzurre e l'Inter ne ha già messa da parte una con la taglia di Nico Paz. È l'argentino il sogno proibito per l'estate. Non sarà un'operazione semplice, ma lo scenario è questo: l'argentino tornerà al Real Madrid, con il sogno di riuscire a guadagnarsi subito la conferma a dispetto di una concorrenza terribile. Con molta probabilità l'allenatore che dovrà decidere se tenerlo a Madrid o mandarlo ancora in giro sarà José Mourinho. Se il Real dovesse optare per l'ipotesi di una nuova partenza per farlo giocare con continuità, l'Inter sarebbe in prima fila per assicurarsi il talento argentino. Un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Real; oppure un acquisto con recompra, come già accaduto nel caso del Como.