Chivu, il bello del debuttante

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
ROMA - Eppure l’Inter non avrebbe bisogno di regali. L’Inter è campione d’Italia, ha vinto lo scudetto con larghissimo anticipo, è la squadra più forte del calcio italiano e soprattutto in classifica ha 34 punti di vantaggio sulla Lazio. Se non basta, ha segnato anche 46 gol in più della Lazio. Che però regala. La chiesina che fa l’elemosina al Duomo. Prima un&
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS