Chivu, il bello del debuttante

ROMA - Eppure l’Inter non avrebbe bisogno di regali. L’Inter è campione d’Italia, ha vinto lo scudetto con larghissimo anticipo, è la squadra più forte del calcio italiano e soprattutto in classifica ha 34 punti di vantaggio sulla Lazio. Se non basta, ha segnato anche 46 gol in più della Lazio. Che però regala. La chiesina che fa l’elemosina al Duomo. Prima un&