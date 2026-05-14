Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 14 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chivu, il bello del debuttante

Leggi il commento sulla doppietta campionato-Coppa Italia realizzata dall'Inter guidata dall'allenatore rumeno
Alberto Polverosi
1 min
TagsChivuInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Eppure l’Inter non avrebbe bisogno di regali. L’Inter è campione d’Italia, ha vinto lo scudetto con larghissimo anticipo, è la squadra più forte del calcio italiano e soprattutto in classifica ha 34 punti di vantaggio sulla Lazio. Se non basta, ha segnato anche 46 gol in più della Lazio. Che però regala. La chiesina che fa l’elemosina al Duomo. Prima un&

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS