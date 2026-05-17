Festa Inter, sul bus scoperto spuntano due striscioni anti-Milan: Thuram "risponde" a Ambrosini e Maignan

Festa grande per l'Inter di Cristian Chivu , in giro sul bus scoperto per le strade di Milano , accompagnata da un mare di tifosi nerazzurri. Scudetto celebrato dai calciatori anche attraverso striscioni che hanno ricordato l'antica rivalità con il Milan e i derby della Madonnina del passato, con particolare riferimento ad episodi che videro protagonisti Massimo Ambrosini e Mike Maignan . Stavolta, a rispondere è stato Marcus Thuram , autentico trascinatore durante i festeggiamenti.

Festa Inter, striscioni anti-Milan sul bus scoperto: Thuram protagonista

Dalla Champions del 2007 del Milan di Ancelotti allo scudetto targato Pioli del 2022, fino al tricolore vinto dall'Inter di Chivu al termine di questa stagione sportiva. C'è tutto questo nel botta e risposta a distanza tra rossoneri e nerazzurri, con Thuram che oggi ha "replicato" agli striscioni esposti da Ambrosini (2007) e Maignan (2022), alzando al cielo prima uno striscione con un topo su sfondo rossonero e poi una scritta che recitava "I derby vinti mettili nel c**o". Un chiaro richiamo a quanto fatto dai colleghi milanisti, che all'epoca "snobbarono" uno scudetto e una Coppa Italia vinti dai rivali dell'Inter, per evidenziare la differenza tra i trofei messi in bacheca nelle rispettive annate.

Thuram esulta con due buste a San Siro: il motivo

Durante i festeggiamenti dell'Inter a San Siro, Marcus Thuram si è reso protagonista di un'altra particolare esultanza: l'attaccante francese ha sollevato due buste, rendendo omaggio ad un altro grande ex giocatore nerazzurro come Samuel Eto'o. Protagonista dello storico Triplete del 2010, l'ex Barcellona aveva sfornata questa curiosa esultanza con due buste dopo la vittoria del Mondiale per Club. A spiegarla fu, all'epoca, il compagno Marco Materazzi: "Volevamo sottolineare che Samuel a ogni finale porta una busta di goal. Non c'è nessun riferimento al film 'L'allenatore nel pallone'...".