Lukaku a testa in giù, festa Inter con vergogna
Il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Che testa deve avere uno per fare una cosa del genere? Qui non si tratta di essere tifosi, ma di non avere una vita.
Ho visto gente prendere in giro gli altri per non piangere di una persona soltanto: sé stessi.
Ma quale sfottò! Lo sfottò fa ridere, questo fa vomitare.
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