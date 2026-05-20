Non solo Koné: Chivu cerca l'uomo in più

L'Inter del double è nata con un mercato pensato per migliorare la profondità della rosa, soprattutto in attacco, e dunque aggiungendo alternative al blocco dei titolari. Qualcuna di queste seconde linee - certamente Pio, ma in prospettiva anche Sucic per raccogliere l’eredità di Calhanoglu - è destinata fisiologicamente a diventare elemento portante della squadra del futuro: è solo una questione di tempo. P