Inter, tempo effettivo

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Di soldi in giro ce ne sono pochi, come sempre, e in un mercato così povero avere delle buone idee non basta a fare la differenza. Paradossalmente la variabile più importante diventa un’altra, il tempo. E il tempo non ha prezzo. Un anno fa, dopo la tremenda notte di Monaco, il giugno nerazzurro si apriva con la rivoluzione in panchina, strategie da rivedere in corsa dopo aver già impostato il mercato (e comprato) in funzione di un a
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