Materazzi, l'intervista: "Mi rivedo in Bastoni. Mourinho? L'uomo giusto per il Real Madrid"

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Il prossimo 9 luglio saranno trascorsi 20 anni dalla finale del Mondiale 2006: il ricordo più bello che l’Italia ci abbia lasciato da quel momento. «Non eravamo i più forti, ma riuscimmo ad arrivare in fondo», sottolinea con orgoglio Marco Materazzi. L’ultimo gol azzurro i
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