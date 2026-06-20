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sabato 20 giugno 2026
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Materazzi, l'intervista: "Mi rivedo in Bastoni. Mourinho? L'uomo giusto per il Real Madrid"

L'ex difensore su Chivu: "Da giocatore non parlava continuamente di tattica, ma evidentemente dentro aveva questa vocazione"
Danilo Vitiello
1 min
TagsMaterazziplusInter
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