Juve, avanti con Allegri ma c'è l'ombra di Conte

Il presidente Agnelli e Allegri annunciano che il matrimonio proseguirà anche il prossimo anno sottintendendo che in un incontro da fissare in tempi brevi si arriverà anche al prolungamento del contratto. Un numero crescente di tifosi juventini chiede, in nome del bel gioco che reputano assente da troppo tempo allo Stadium, il ritorno di Antonio Conte. E l’ex ct della Nazionale, nonché ex allenatore del Chelsea, ospite stasera su Sky della seconda puntata dello show di Cattelan, “EPCC”, lascia aperta ogni porta per il suo futuro ammettendo di non sapere ancora dove andrà, ma di puntare «a una squadra che ha un progetto che mi convince». Il giorno dopo una delle euro-delusioni più grandi della storia della Juventus, l’argomento allenatore tiene ancora banco. A dire la verità più fuori che dentro la Continassa dove reputano che la linea tracciata dal numero uno sia abbastanza profonda da non permettere… deviazioni.

FOTO, SARA' UN'ALTRA JUVENTUS: TUTTI GLI OBIETTIVI

Sarà un'altra Juve: tutti gli obiettivi di Paratici

AVANTI CON MAX - Agnelli martedì notte ci ha messo la faccia. Come aveva fatto un anno fa a Madrid. Ma se al Bernabeu aveva parlato soprattutto di un arbitraggio scadente e della necessità di introdurre il Var, dopo il ko con l’Ajax ha confermato il suo tecnico [...].

«JUVE, CONTATTATO CONTE PER LA PANCHINA»

L'OMBRA DI CONTE - Gli juventini non volevano che Conte se ne andasse e adesso tanti sperano che torni. Per loro, rispetto a 5 anni fa, è cambiato poco, ma in realtà è cambiato molto perché Max 5 scudetti e altri trofei li ha messi in bacheca, un “particolare” che gli odiatori sui social hanno rimosso. Loro vogliono il bel gioco e pensano a Conte o a Deschamps che però, a differenza del tecnico leccese (corteggiato da Bayern Monaco, Roma e Inter), è sotto contratto con la federazione francese. Agnelli ha difeso Allegri quando era stato contestato al suo arrivo ed è pronto a farlo anche in futuro. Sempre che non ci siano ripensamenti improvvisi che aprirebbero la strada al ritorno di Conte, la prima opzione in caso di traumatico divorzio. In Inghilterra Sky Sports dà la notizia come certa, alla Continassa... un po' meno.