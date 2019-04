Il Fulham punge la Juve per la nuova maglia

ROMA - Le foto di Bernardeschi e Dybala indossare con fierezza quella che potremmo ormai definire la nuova maglia della Juventus per la prossima stagione, la prima, storica, senza le strisce verticali, non sono passate inosservate a molti addetti ai lavori, ma neanche al Fulham, che via Twitter sottolinea quanto la nuova casacca dei Campioni d'Italia ricalchi quella dei Cottagers. «Per sempre nella nostra ombra», il cinguettio pungente della società militante nella seconda categoria inglese, che ha tempestivamente taggato l'account in lingua inglese della Juventus, scatenando l'ironia dei propri sostenitori, fortemente legati all'ultimo precedente tra le due squadre (il 4-1 per il Fulham nell'Europa League 2009-2010). A quanto pare, dopo l'intuizione datata primi del Novecento, col "passaggio" al bianconero prendendo a modello il Notts County, il club torinese pesca ancora in Inghilterra per rimodernare il proprio look.

Juventus, la nuova maglia divide il web