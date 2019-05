Juve, Allegri: «Devo incontrare Agnelli per discutere del futuro»

TORINO - Un derby è sempre un derby anche se c’è già chi ha il suo scudetto in tasca. Il Torino insegue l’Europa, la Juventus invece non ha niente da chiedere se non la gloria personale. Tant’è che per Allegri arriva l’occasione per fare un po' di luce sulla propria situazione: «Dovremo incontrarci con il Presidente per pianificare e programmare il futuro con lucidità - ha detto in conferenza stampa -. Ho le motivazioni giuste per continuare. Domani giocheranno Chiellini e Bonucci in una difesa a quattro. Rugani non c’è perché non era già al 100% con l’Inter però rientra Caceres e Barzagli sta bene. Pinsoglio? Sicuramente giocherà una partita. Se lo merita ed è un punto di riferimento per lo spogliatoio».

Acerbi, muro Lazio. E la Juve lo guarda

«Dybala è scontento. Per Allegri può partire»

STIMOLO CR7 - «Sarà un grande derby contro un Torino che vorrà vincere per entrare in Champions League - ha continuato Allegri -. Noi dobbiamo fare bene come nel secondo tempo di San Siro. Il Torino ha solidità e fisicità perciò dovremo fare una buona partita, ed essere bravi dal punto di vista tecnico. La squadra si sta allenando bene, quindi sono convinto che domani faremo una bella partita». In attacco confermassimo, ovviamente, Cristiano Ronaldo. «Per lui sarà un bello stimolo. È un derby e ha l'obiettivo di vincere la classifica marcatori». Sul suo prossimo acquisto Ramsey: «È un giocatore completo con grande gamba e tempi di inserimento».