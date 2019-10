Bonucci avvisa l'Inter: "A Milano vedrete una grande Juventus"

TORINO - "In questo tipo di partite è difficile indicare una favorita". Leonardo Bonucci riconosce il valore dell'Inter ma mette in guardia i nerazzurri: a San Siro sarà grande Juve, i bianconeri non hanno la minima intenzione di partire battuti. "Loro hanno iniziato alla grande, come ci si aspettava dopo l'arrivo di Conte - le parole del difensore ai microfoni di Sky Sport - e di sicuro hanno una grande squadra. Ma sono certo che a Milano faremo una grande prestazione, andremo a San Siro per portare a casa il risultato finale che vogliamo. Vedrete una grande Juventus".