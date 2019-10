TORINO - La Juventus ha ricominciato a lavorare questo pomeriggio alla Continassa, a ranghi ovviamente ridotti. I giocatori bianconeri (fatta eccezione per coloro che in questi giorni sono insieme alle loro Nazionali) si sono allenati in campo, agli ordini di Maurizio Sarri. Si unirà domani al gruppo anche Gonzalo Higuain, che oggi ha usufruito di una giornata di permesso. La sessione di allenamento di domani è fissata al mattino.

