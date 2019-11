Juve, il ricorso per lo scudetto 2006 dichiarato inammissibile

Il Collegio di Garanzia presieduto da Franco Frattini, al termine delle udienze di oggi a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, il 27 settembre 2019, dalla Juventus contro Figc, Inter e Coni, sulla questione dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia 2005-2006 al club nerazzurro. Lo comunica il Coni. La Juventus chiedeva che venisse dichiarato non assegnato il titolo di campione d'Italia per gli anni 2005-2006 e, in subordine, di rinviare la vicenda all'organo di giustizia federale competente. Il club bianconero è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, 10mila euro.

