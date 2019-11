Juve, Sarri: “Ronaldo out al 99%. Certi giocatori vanno lasciati sbollire”

TORINO - “Cristiano Ronaldo? Non c’è bisogno di nessun chiarimento, arrivo dagli anni ’90 e anche tra i dilettanti le reazioni ai cambi erano le stesse. I giocatori vanno lasciati sbollire, questo non è un problema. Martedì, nella riunione, il ragazzo ha detto che nella seconda partita con il Portogallo è tornato ad avere fastidio. Stiamo cercando di togliere questo acciacco che lo sta condizionando anche mentalmente. Domani al 99% non sarà a disposizione, l’obiettivo sarà quello di recuperarlo per l’Atletico”. Maurizio Sarri non fa nessuna polemica. Il tecnico della Juve, per la sfida di campionato contro l’Atalanta, dovrà quindi fare a meno del suo fuoriclasse: “È una squadra che ha un modo di giocare alto per livello di intensità e qualità. Guardiola ha detto che giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista. Dovremo cercare di nascondere le doti che hanno, non sarà semplice ma dovremo provarci”.

Juve, il punto sugli infortunati

“Cuadrado è rientrato ieri, anche un po’ acciaccato. Li ritrovi tutti pieni di piccoli problemi e acciacchi. Danilo non aveva bisogno di rilanciarsi, ha passato un periodo infortunato. Ramsey aveva giocato la Champions e iniziava a stare bene. Il problema di Alex Sandro è molto meno grave di quello che era apparso dalle voci che arrivavano dalla nazionale. Rabiot ha un problema all’adduttore, Cuadrado un colpo alla schiena. Oggi valuteremo tutto. Pjanic era negativo ai controlli strumentali e poi è rientrato in gruppo e dovrebbe essere a disposizione. Matuidi ha ancora un po’ di dolore ma lui riesce caratterialmente ad andare sopra questi dolori, ieri ha fatto tutto e penso sia completamente a disposizione”.

La filosofia di Sarri

“Avere la migliore difesa del campionato per me non è una grande novità - ha proseguito Sarri in conferenza stampa -. Cambiare mentalità per un singolo avversario è impossibile. Se ci riuscissi farei il chiromante. Andiamo avanti per la nostra strada. Non abbiamo avuto una crescita costante, ho sempre visto momenti di grande crescita alternati a momenti di impasse. Il modo di giocare di una squadra deve essere un compromesso tra le qualità dei giocatori e le idee dell’allenatore. Per me questa squadra ha ancora molto da esprimere. Il virtual coach? Non so cosa sia. Anzi, lo utilizziamo tutti di nascosto da 5 anni, quindi non prendiamoci in giro”.

