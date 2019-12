Juve, Sarri: "Per Guardiola noi più forti del City? Saranno peggiorati..."

LEVERKUSEN (Germania) - Alla vigilia del match di Champions col Bayer Leverkusen, l'ultimo della fase gironi, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza nella sala stampa della BayArena, prendendo la parola dopo una domanda rivolta a Pjanic ("Mi colpisce quando dici 'ci siamo parlati e ci siamo detti delle cose', per esempio di fidarvi di più dell'allenatore?"): "Volevo rispondere anche io perché all'interno della domanda c'è un palese attacco alla professionalità dei giocatori. Lei ha fatto un attacco alla professionalità di questi ragazzi che è di livello altissimo. Forse voleva dire qualcosa di diverso... A volte riusciamo a fare meglio quello che vogliamo, altre meno. Ma non accetto che si attacchi la professionalità dei giocatori, che è di livello altissimo. Se si parla solo di gioco e non di atteggiamento lo accetto e basta". Sarri imbattuto in Europa da 21 gare: "Ho letto da qualche parte che il record sia di 22 partite senza sconfitte, quindi se domani non fanno risultato li ammazzo (ride). Quella che ricordo più volentieri è la finale di Europa League con il Chelsea, perché mi ha regalato un trofeo. Poi spero che la striscia continui così a lungo da poter ricordare una partita ancora migliore, ma al momento è quella".

Juve, Sarri: "Higuain-Dybala-Cristiano Ronaldo? Vedremo"

Sui dubbi di formazione: "Bernardeschi a centrocampo? È possibile, anche se nel ruolo di trequartista viste le assenze di Ramsey e Douglas Costa non so quante alternative potremmo avere. Abbiamo provato diverse cose in questi giorni, vedremo domani. Anche Rabiot ha dimostrato nel pre-campionato di potersi adattare a destra molto bene. L'unico dubbio è sul fatto che sia in grado di reggere 90 minuti dopo un periodo di inattività. Rabiot viene da un infortunio e come tutti quelli che provengono da un altro campionato ha bisogno di un periodo d'adattamento. Deve migliorare, ci puntiamo tanto perché le potenzalità sono buone. Domani farà uno spezzone, la durata dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Il tridente pesante? Sarebbe un esperimento in parte perché si è già visto per brevi spezzoni di gara. Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo sono tre giocatori che hanno giocato molto, quindi vedremo se qualcuno avrà bisogno di rifiatare o se serviranno tutti e tre per fare risultato. Matuidi è diffidato, ma un giocatore come lui deve saper giocare senza condizionamenti, se no ogni volta devo sostituire un giocatore dopo un quarto d'ora. È qualcosa di cui tenere conto, ma che non deve incidere più di tanto".

Juve, Sarri: "Nel 1° tempo con la Lazio mi sono riconosciuto nella squadra"

Sulle parole di Chiellini ("Godevamo a vincere 1-0, ora dobbiamo far scattare una scintilla per pensare di più al bel gioco"): "Dobbiamo migliorare e lavorare, ma siamo sereni perché lo stiamo facendo. Far scattare la scintilla dipende da diversi fattori, dobbiamo essere bravi a trovare gusto in certi momenti della partita nel fraseggio e nel possesso palla, anche se tutto va fatto ad alta velocità. Dobbiamo trovare gusto nel non arretrare anche se siamo in vantaggio, nel rimanere padroni della partita. Sono cose che presuppongono un cambio di pensiero che non si può realizzare in breve tempo. Sono cose che a volte si vedono di più ed altre meno. Ad esempio nel primo tempo a Roma, mi sono riconosciuto nel modo di giocare della squadra".

Sarri: "Per Guardiola la Juve è più forte del City? Saranno peggiorati..."

Sulle parole di Guardiola ("Il City non è al livello di Juve e Barcellona"): "Se Guardiola dice così forse sono peggiorati rispetto all'anno scorso perché io ricordo una della squadre migliori d'Europa. Poi in Champions basta poco per uscire, però alcune partite fatte dal City l'anno scorso le ho viste fare a pochissime altre squadre negli ultimi anni. Appena sono stato contattato dalla Juve ho chiesto come mai la squadra avesse fatto solo tre punti nelle ultime di campionato. E non volevo sentirmi dire 'perché avevamo già vinto' perché sarebbe stato un brutto segnale a livello di mentalità. La Champions va onorata sempre e io mi aspetto un grande segnale domani sul piano mentale. Voglio grande applicazione e motivazione, dobbiamo dimostrare di essere capaci di vincere anche se non abbiamo un obiettivo materiale apparente".