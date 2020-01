Nani: "Juve? Nel 2013 era tutto fatto, poi lo United..."

L'addio di Ferguson, l'accordo con la Juventus e poi il dietrfront del Manchester United. Nani, ex anche della Lazio, svela un retroscena di mercato davvero curioso che lo vide protagonista nel 2013. Era ad un passo dai bianconeri, poi saltò tutto.

"La Juventus vuole Pogba: al Manchester United 70 milioni più Rabiot"

La Top 11 dei giocatori in scadenza: presente anche Mertens

Nani: "La Juve mi voleva, poi..."

A 'Tribuna Expresso' il portoghese comincia a raccontare: "Quando Ferguson se ne è andato, volevo andarmene anche io. Pensavo fosse il momento giusto perché erano successe alcune cose che non mi rendevano più felice". Poi prosegue sul suo mancato approdo alla Juventus: "Ho pensato che avrei dovuto provare un'altra squadra per avere un'altra possibilità, magari in un altro campionato. Avevo mille proposte ma il club pensava che rinnovando il mio contratto, fosse tutto risolto. Ho detto ok. Ma poi... mi fai un contratto da milioni di sterline e non mi fai giocare? Ho pensato che dovevo andarmene. Stavo andando alla Juventus, tutto procedeva, la Juve mi voleva. Il direttore aveva detto sì, l'allenatore anche. All'ultimo, quando il mercato stava chiudendo, lo United ha detto: 'No, non vogliamo più, non lasceremo che Nani se ne vada'. Mi sono arrabbiato, abbiamo discusso. Poi ho pensato che rimanendo qui dovevo fare comunque del mio meglio", ha concluso il portoghese.