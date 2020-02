Juve, i tifosi sui social dopo la sconfitta di Verona

Dopo Lazio e Napoli per la Juventus è arrivato il terzo ko stagionale. La squadra di Sarri si è fatta rimontare dagli uomini di Juric perdendo tre punti preziosissimi. Adesso la lotta scudetto si fa sempre più affascinante con i bianconeri primi in classifica, a pari punti con l'Inter che ieri sera ha vinto in rimonta il derby. Staccata di un solo punto c'è la Lazio, altra protagonista di questa cavalcata.

La sconfitta di sabato sera ha portato malcontento tra i tifosi della Juventus che sui social hanno commentato la partita dei bianconeri. C'è chi critica il gioco di Sarri e rivorrebbe Allegri e chi è sfiduciato dall'atteggiamento dei giocatori. L'altra parte della tifoseria, invece, continua a sostenere i bianconeri e sprona la squadra a reagire.