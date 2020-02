Juve, Douglas Costa: lesione del bicipite femorale della coscia

TORINO - Non solo la sconfitta bruciante con il Verona nella gara di sabato sera, la Juventus di Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti anche con il nuovo infortunio di Douglas Costa, costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare. A caldo non era chiaro se si trattasse di contrattura o stiramento, ma dopo gli esami strumentali è stato possibile stabilire quali siano le reali condizioni dell'esterno brasiliano.

Juve, lesione di basso grado per Douglas Costa

Come riportato dal sito della Juventus, "gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni". Significa che Douglas Costa sarà costretto certamente a saltare la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan, le seguenti due partite di campionato, contro Brescia e Spal, così come l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione in Francia. Il suo rientro dovrebbe quindi essere previsto in tempo per la sfida con l'Inter in programma l'1 marzo. Lo staff medico bianconero ha dato un aggiornamento anche sulle condizioni di Danilo, "rientrato parzialmente in gruppo".