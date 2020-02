Demiral, prosegue il recupero dall'infortunio: Douglas Costa dà la carica

TORINO - Prosegue il lavoro di recupero dall'infortunio per Demiral. Il difensore turco si è fatto male nel match contro la Roma del 12 gennaio e, dopo l'operazione al legamento crociato anteriore, è già tornato in palestra. La voglia di tornare subito in campo è tanta. Oltre al difensore centrale ex Sassuolo, nell'infermeria bianconera c'è anche Douglas Costa, vittima dell'ennesimo infortunio nell'ultima uscita di campionato contro l'Hellas Verona. Gli esami ai quali il brasiliano si è sottoposto lunedì hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Dovrà restare fuori per 15-20 giorni e verosimilmente potrebbe rientrare proprio in occasione della sfida scudetto contro l'Inter del 1° marzo.

Demiral e Douglas Costa scherzano sui social

Proprio nel giorno in cui la Juve di Maurizio Sarri sfida il Milan nell'andata della semifinale di Coppa Italia, Demiral ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia di Douglas Costa. L'attaccante brasiliano ha prontamente condiviso la foto anche sul proprio account, incoraggiando il turco verso un pronto ritorno in campo.