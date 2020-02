Ronaldo entra nella storia della Juve. In gol per dieci partite di fila VIDEO

La Juventus è tornata a vincere ed è nuovamente prima in classifica, con un punto di vantaggio sulla Lazio e tre sull'Inter. Ieri, nella partita contro il Brescia non c'era Cristiano Ronaldo. All'attaccante bianconero è stato concesso un turno di riposo, ma tornerà a disposizione sia per la partita contro la Spal, sia per la sfida di Champions contro il Lione, in programma per mercoledì 26 febbraio.

Mentre la squadra di Sarri sta ritrovando la miglior condizione, Ronaldo è incontenibile. Il fuoriclasse portoghese, che segna ininterrottamente dalla gara contro il Sassuolo disputata il 1 dicembre, ha centrato un nuovo record con la maglia bianconera. È andato a segno per dieci gare consecutive in campionato e ha conquistato il primato nella storia della Juventus. L'ultimo attaccante che ci è andato vicino è stato David Trezeguet con 9 gol.

Ecco tutti i gol messi a segno da Ronaldo nelle ultime 10 partite di campionato.