Coronavirus, Juventus: passeggiata a Funchal per Cristiano Ronaldo e famiglia

FUNCHAL (PORTOGALLO) - Un'uscita in famiglia, consentita dalle misure di sicurezza portoghesi, meno rigide rispetto a quelle italiane riguardo la pandemia coronavirus. Cristiano Ronaldo è stato fotografato da "CM Jornal" mentre passeggiava per le strade di Funchal, capitale dell'isola di Madeira, in compagna di Georgina Rodríguez e dei loro quattro figli. L'attaccante della Juventus sta trascorrendo il suo periodo di isolamento volontario nella propria città natale, raggiunta all'inizio del mese dopo che la mamma Dolores Aveiro era stata colpita da un ictus. In attesa del ritorno a Torino, CR7 è stato immortalato mentre camminava all'aria aperta insieme al suo nucleo familiare.