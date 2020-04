Dybala e l'aneddoto sulla maglia di Del Piero: "L'ho persa all'asta per 10 euro"

ROMA - Diretta per amanti della Juventus su Instagram tra Paulo Dybala e Alessandro Del Piero. L'argentino della Juve e l'ex capitano bianconero hanno parlato un po' di tutto, a partire dalle condizioni di Dybala, contagiato dal Coronavirus e guarito qualche giorno fa: "Siamo rimasti qui con Oriana ad aspettare che passasse tutto - il racconto di Dybala - abbiamo avuto sintomi, non fortissimi. Io ne ho avuti di più, lei è stata meglio e sono stati più brevi. A me sono stati più lunghi e mi hanno impedito di fare alcune cose. I dottori mi hanno consigliato di non prendere medicine, mi hanno mandato vitamine. Da un paio di giorni stiamo bene. Sto aspettando il risultato del test per ricominciare a muovermi".

Del Piero a Los Angeles

Alex Del Piero ha raccontato invece:"Io sono a Los Angeles, dovevo vedere la vostra partita di Champions. I bimbi giocano, bisogna trovare dei modi per farli svagare. Non è facile però non poter uscire. Abbiamo iniziato lezioni di spagnolo anche. Con loro parlo in italiano a casa, sempre, così lo mantengono, ma a scuola parlano in inglese. Ora cominciamo con la terza lingua. Qui mi trovo bene, è il quinto anno ormai. Non mi manca l’Italia perché spesso ci torno, è una vita diversa".

Dybala e la maglia di Del Piero

Dybala ha raccontato un aneddoto divertente sulla maglia di Del Piero del 2010-11 che l'attaccante argentino non è riuscito a comprare in un asta on line: "Mi sono detto: 'Devo avere quella maglia, la devo prendere'. Vado su questo sito, sono entrato con l’account della mia ragazza così la gente non sapeva che fossi io. Non ricordo la cifra, ma ne ho messa una. Lì non ti dice qual è la cifra più alta. Se è più alta di quella che hanno aperto metti la tua. Ho messo un numero, è rimasto il mio e mancavano tre giorni. Ho aspettato, ho aspettato... Se uno fa un'offerta più alta ti arriva una mail. Mancavano cinque ore, aspettavo. Ero pronto a festeggiare, all’ultimo secondo un utente è entrato e ho perso la maglia per 10 euro! Quando ho voluto fare la controfferta non ho avuto più tempo. Ero arrabbiatissimo! È stato incredibile".

Dybala: "Il calcio mi manca tantissimo"

"Mi piace stare a casa - racconta ancora Dybala - ma mi manca andare al campo e stare con i compagni, toccare la palla, sentire tutto l’ambiente. Non voglio uscire per fare shopping, ma per giocare: il calcio mi manca tantissimo. Ma la voglia di tornare non ci deve portare a commettere errori, per ricominciare ci deve essere una certa sicurezza, non solo per noi calciatori ma per tutti. Il piede non si perde, se uno è forte è forte. Ma i muscoli...".

I gol più belli di Dybala e Del Piero

Del Piero ha poi detto la sua sul gol più bello realizzato da Dybala: "Il gol migliore di Paulo è stato quello contro l'Inter. Anticipando con il sinistro così è stata una genialata. Se parliamo di gesto tecnico, hai fatto dei gol pazzeschi a giro. Ma per complessità di azione, quello contro l’Inter è il più bello". La 'Joya' ha replicato scegliendo la rete da ricordare di Alex: "Scelgo il gol contro la Fiorentina d’esterno al volo. Non so come hai fatto a prenderla". "Neanche io" ha risposto sorridendo Del Piero.