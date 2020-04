Juve, Douglas Costa: "Campionato? Spero che riparta presto"

ROMA - "Spero che il campionato riparta al più presto, magari tra un mese" sono le parole di Douglas Costa in una diretta Instagram con il cantante Tohi. Il calciatore brasiliano della Juventus è ancora in Brasile e ha raccontato come passa il tempo in questi giorni di quarantena trascorsi con la famiglia, con l’augurio di tornare presto ad allenarsi con i compagni bianconeri agli ordini di Sarri e riprendere a giocare il campionato di Serie A: "Mi alleno tutti i giorni, ma non so più cosa fare in casa. Sono a casa con la mia famiglia, passo molto tempo insieme ai miei cari. Mi auguro di ripartire a breve".

Douglas Costa, la quarantena è tra le braccia della sexy Nathalia