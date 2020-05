TORINO - Anche Wojciech Szczesny è tornato a Torino e, dopo Miralem Pjanic, rientrato il 19 aprile, e Cristiano Ronaldo, atterrato ieri sera, un altro calciatore straniero della Juve è rientrato in Italia in vista della ripresa dell'attività calcistica. Il portiere polacco è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Caselle. Per lui sono quindi iniziati i 14 giorni di isolamento previsti a causa dell'emergenza Coronavirus per chi rientra dall'estero.