Juve, Chiellini e Demiral hanno lavorato a parte

TORINO - La Juventus di Maurizio Sarri procede spedita verso la possibile ripresa del campionato e ha da poco terminato la sessione pomeridiana. Con il crescere delle temperature i bianconeri stanno lavorando sempre nella parte finale della giornata per una gestione migliore delle energie ma c'è chi, come Giorgio Chiellini, già in mattinata si era allenato al JTC: il capitano, infatti, ha avuto bisogno di un lavoro specifico. Chiellini a fine agosto si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e aveva fatto il suo ritorno alle competizioni lo scorso 16 febbraio in occasione del successo casalingo contro il Brescia per 2-0. Continua il lavoro specifico anche di Merih Demiral che, invece, a gennaio si era rotto il crociato del ginocchio sinistro e che sta riprendendo confidenza con il pallone. La squadra ha lavorato ancora sulla condizione atletica, sulla tecnica e quindi è stata impegnata in partitella.

