Cuadrado punge De Ligt: "Ma come mangi?". Poi arriva la risposta...

TORINO - Mentre Maurizio Sarri mette a dura prova i suoi in vista del ritorno in campo, in programma venerdì 12 giugno per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia (avversario il Milan, si riparte dall'1-1 del Meazza), in casa Juventus non mancano momenti di relax e divertenti siparietti social. L'ultimo in ordine di tempo ha come protagonisti Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt. Il colombiano riprende l'ex Ajax intento a consumare voracemente il proprio pranzo e, nella propria storia Instagram, scrive: "Ma come mangi Hulk?". In serata, in occasione della cena, arriva la risposta del centrale olandese, il difensore più costoso del mondo stando alla classifica stilata dal Cies: "Lezione imparata. Meglio 'panita'?". La controrisposta di Cuadrado non si fa attendere: "Certo 'panita'. Top!".