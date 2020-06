Juve, Bonucci: "Ronaldo? Anche i grandi sbagliano"

TORINO - "Ci siamo tolti di dosso un momento brutto delle nostre vite, spero che questo sia un segnale che possa dare un po' di gioia agli italiani. Ai nostri tifosi dedichiamo questa finale, sperando di poter dedicare altro mercoledì". Così Leonardo Bonucci dopo lo 0-0 della Juventus contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, un risultato che vale comunque il passaggio del turno per i bianconeri. "Dopo 90 giorni giocare in uno stadio vuoto è stato strano e difficile all'inizio - ha spiegato il difensore della Juventus ai microfoni della Rai - Siamo partiti bene, poi ci siamo un po' allungati e abbiamo perso un po' di palleggio. Il Milan ha giocato una buonissima partita anche in 10 contro 11. Abbiamo iniziato con un pareggio ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: l'obiettivo era qualificarci per la finale".

Juve-Milan, l'entrata killer di Rebic su Danilo

Bonucci su Cristiano Ronaldo

Tra le note negative di serata un rigore sbagliato da Ronaldo, ma Bonucci non fa drammi: "Capita anche ai grandi, è stato bravo Gigio (Donnarumma, ndr) a toccarla e lui un po' sfortunato.Cristiano per noi è sempre importante perché mette in apprensione le difese e può segnare da un momento all'altro. Da ora in poi vedremo una grande Juve e un gran Ronaldo", ha assicurato il difensore bianconero.