"Ronaldo, che ti succede alla Juve? Ecco la sua peggior punizione di sempre"

ROMA - È il 17esimo di Bologna-Juve, calcio di punizione per i bianconeri. Sul punto di battuta c'è Cristiano Ronaldo. Solita posa prima di calciare, ma ancora una volta la conclusione finisce abbondantemente sopra la traversa. È la goccia che fa traboccare il vaso... dell'ironia. Dalla Spagna infatti è arrivata una pioggia di messaggi social per deridere il fenomeno portoghese. Quella che fino a qualche anno fa era una delle sue migliori doti sembra essere svanita con il suo arrivo a Torino. Nonostante il rigore segnato pochi minuti più tardi, i suoi ex tifosi non hanno perso l'occasione per schernirlo. Non solo. Qualcuno ha ipotizzato che si tratti di un vero e proprio mal di Juve: "Un segnale del suo disagio in bianconero?".