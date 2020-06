Del Piero: "Sognavo la Juve assai prima che Boniperti mi portasse a Torino"

TORINO - A 27 anni di distanza dal suo passaggio dal Padova alla Juventus, Alessandro Del Piero ricorda il primo di quasi 7mila giorni in bianconero: "Sognavo la maglia della Juventus assai prima che Boniperti mi portasse a Torino - scrive lo storico ex fuoriclasse, Campione del Mondo con la Nazionale italiana a Germania 2006 -. Il 28 giugno 1993 il Presidente mi faceva firmare il mio primo contratto e mi ricordava che 'vincere non è importante, è la unica cosa che conta'”. Tra le migliaia di like ricevuti, spiccano quelli di Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia Perin, il Papu Gomez e le Women Lisa Boattin e Cristiana Girelli.

