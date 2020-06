Juve-Genoa, i convocati di Sarri: attacco al completo

TORINO - E' stata diramata da Maurizio Sarri la lista dei 21 calciatori convocati per la gara Juventus-Genoa, in programma questa sera a Marassi alle ore 21:45. Continua l'emergenza in difesa, dove mancherà l'infortunato De Sciglio e lo squalificato Danilo, ma l'attacco è al gran completo.

I convocati per il Genoa

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio. DIFENSORI: De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani, Wesley. CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore. ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.