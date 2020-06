Pjanic: "Barcellona? Il passo più grande, ma ora penso alla Juve"

Il futuro di Pjanic è a tinte blaugrana con la maglia del Barcellona, ma il presente dice ancora Juventus. C'è una stagione da terminare al massimo anche se la voglia di iniziare una nuova avventura è tanta. Il centrocampista di Sarri, al sito web della Federcalcio bosniaca, ha commentato proprio il trasferimento al Barcellona: "E' un sogno diventato realta'. Sono felice e orgoglioso, non solo per me stesso, ma anche per i miei genitori e per l'intera Bosnia Erzegovina. Non dimentico mai da dove vengo. Il Barcellona e' uno dei club piu' grandi del mondo e farne parte e' il piu' grande passo nel calcio per ogni giocatore" ha detto.

"Il successo non arriva da solo, ma soltanto con il duro lavoro, lo sforzo e la fiducia che tutto nella vita puo' essere raggiunto - ha aggiunto Pjanic -. E questa e' una prova. Ora devo fare il mio lavoro con la Juventus, sono concentrato su quello e poi non vedo l'ora di andare al Camp Nou". (Italpress)