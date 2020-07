Rabiot: "Juve-Lazio non è una partita decisiva"

TORINO - Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si è espresso sul big match di lunedì sera contro i biancocelesti. "Non direi che quella contro la Lazio è una partita decisiva, dopo ci sono altre quattro gare e ci si può giocare ancora molto, come per le squadre che ci sono alle spalle. Di certo però è una gara importante, dopo i due pareggi dobbiamo vincere e conquistare i 3 punti", ha spiegato il francese in un'intervista a Sky Sport. Il giocatore è tornato sul ko dei bianconeri contro il Milan. "Penso sia accaduto qualcosa di atipico, difficile da spiegare e che non è razionale. Per il resto - ha aggiunto - è vero che dobbiamo gestire meglio le partite e può essere che sia dovuto al momento in cui siamo un pò in difficoltà".

Il motivo del calo della Juve

Per la squadra di Sarri, una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre gare. "La nostra classifica è buona, siamo primi", ha proseguito. "Abbiamo un certo vantaggio sui secondi anche se avevamo maggiore vantaggio prima dell'ultima partita, è comunque una classifica positiva". In merito al calo dei bianconeri, Rabiot ha commentato: "Abbiamo meno il controllo del pallone e sono venute fuori queste partite, ma ad esempio contro l'Atalanta abbiamo reagito bene e ci siamo ripresi. Anche contro il Sassuolo, che è un avversario difficile da affrontare, non abbiamo perso. Avremmo potuto gestire meglio certi momenti, è vero, ma - ha sottolineato - non c'è nulla di catastrofico".