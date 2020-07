La Juve può vincere lo scudetto già giovedì se...

Le mani sul nono scudetto consecutivo. Grazie alla vittoria contro la Lazio, i bianconeri di Sarri potrebbero festeggiare già nella giornata di giovedì quando si andrà alla Dacia Arena a far visita all’Udinese. Per far sì che il sogno del tecnico di conquistare il primo titolo italiano diventi realtà, è necessario che si incastrino alcuni risultati. La questione riguarda ovviamente le dirette inseguitrici della Juve, ovvero Inter e Atalanta.

Juve, ecco tutte le combinazioni scudetto

- L’Inter, mercoledì contro la Fiorentina, PERDE o PAREGGIA. La Juve VINCE contro l’Udinese. In questo caso i punti di vantaggio su Conte sarebbero 10 o 11 a tre giornate dalla fine.

- L’Atalanta, martedì contro il Bologna, VINCE. L’Inter, mercoledì contro la Fiorentina, PERDE o PAREGGIA. La Juve VINCE contro l’Udinese. In questo caso i punti di vantaggio di Sarri su Gasperini sarebbero 9 a tre giornate dalla fine: i bianconeri potrebbero comunque festeggiare lo scudetto per il vantaggio negli scontri diretti come da regolamento.

- L’Atalanta, martedì contro il Bologna, PERDE o PAREGGIA. L’Inter, mercoledì contro la Fiorentina, PERDE. La Juve PAREGGIA contro l’Udinese. In questo caso la classifica sarebbe la seguente a tre giornate dalla fine: Juve 81, Inter 72, Atalanta 72/71. Lo scudetto andrebbe ai bianconeri in virtù del vantaggio degli scontri diretti contro Conte e Gasperini, che si sfideranno all'ultima giornata: entrambe non possono ottenere nove punti.