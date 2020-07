Scudetto Juve, Bonucci all'attacco: "Qualcuno voleva fare un campionato a parte..."

TORINO - “Il capitano di questa squadra è e rimane Giorgio. Purtroppo quest’anno l’abbiamo avuto veramente poco. Giorgio è un leader in campo e fuori, io ho provato ad aiutare me stesso e la squadra nei momenti critici. Spero di esserci riuscito, non è facile". Lo ha detto il difensore della Juventus Leonardo Bonucci in conferenza stampa dopo la vittoria dello scudetto. Bonucci ha poi aggiunto: "C’era chi ha creduto di poterci togliere il tricolore dal petto, c’era chi voleva fare un campionato a parte. È stato un anno particolare per il blocco di 3 mesi. Noi volevamo continuare a vincere, ci siamo riuniti più volte dicendoci che non volevamo farci sfuggire qualcosa che avevamo. La dedica va ai nostri tifosi e a chi in questi mesi ci ha lasciato”.

