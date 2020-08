Ufficiale McKennie: alla Juve potrà costare 30 milioni!

TORINO - Altro colpo a centrocampo per la Juventus. Weston McKennie è ufficialmente un calciatore bianconero: il centrocampista statunitense, proveniente dallo Schalke 04, arriva in prestito con diritto di riscatto. E' stato lo stesso club bianconero a ufficializzare l'acquisto del giocatore.

Ufficiale McKennie alla Juve: ecco la firma del contratto!

McKennie ufficiale alla Juve: il comunicato

Di seguito ecco il comunicato della società bianconera: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Schalke 04 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni. Inoltre, l’accordo prevede: l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021. La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 18,5 milioni pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 7 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".

Le prime parole di McKennie

"E' un sogno diventato realtà". Sono le prime parole da nuovo giocatore della Juventus di Weston McKennie: "Sono cresciuto guardando questi giocatori, idolatrandoli e usandoli quando giochi ai videogames, e poi adesso sono finito a fare parte della stessa squadra. Sono il primo americano a vestire questa maglia ed è qualcosa di cui andare fieri. Ho sentito Bradley, so che è un campionato difficile ma sono orgoglioso di farne parte. Un bel regalo aver firmato il giorno del mio compleanno. Da me aspettatevi sempre il 100%".