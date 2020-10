Argentina, Dybala salta anche la sfida con la Bolivia

ROMA - "Paulo Dybala non viaggerà con il resto della Nazionale verso la Bolivia, non essendo in condizioni fisiche idonee. Continuerà il suo recupero, a seguito del recente problema gastrointestinale". Lo rende noto la Federcalcio argentina. L'attaccante della Juve, dunque, dopo aver saltato la gara contro l'Ecuador, salterà anche l'impegno contro la Bolivia delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. L'attaccante della Juventus aveva già accusato un fastidio intestinale che lo aveva messo ko nella sfida di giovedì scorso contro l'Ecuador e ora non partirà per la trasferta in Bolivia per continuare il programma di recupero.