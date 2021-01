Juve, Cuadrado positivo al Coronavirus: salta il Milan

TORINO - "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico". È quanto si legge sul sito ufficiale del club bianconero. Pirlo, dopo Alex Sandro, perde anche l'esterno colombiano per Coronavirus: ovviamente salterà il big match contro il Milan in programma mercoledì 6 gennaio alle 20.45. Questa sera in casa Juve ci sarà un altro giro di tamponi con esito previsto per domani mattina. Solo dopo la squadra partirà in bus per Milano.